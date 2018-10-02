شؤون فلسطينية

الصحة: الطفل عسكرة سيخضع لعملية إنقاذ حياة

الصحة: الطفل عسكرة سيخضع لعملية إنقاذ حياة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحّة الفلسطينية، اليوم، في بيان مقتضب، إن الطفل موسى عسكرة البالغ من العمر 4 شهور ونصف من محافظة بيت لحم، سيخضع لعملية زراعة قلب في إحدى مستشفيات الداخل.

وأضافت الوزارة أن زراعة القلب للطفل تعتبر إنقاذاً لحياته بعد أن تدهورت حالته الصحيّة بشكل كبير، وبات على الأجهزة الطبيّة، في مشفىً بالداخل حيث يوجد طفل مريض في حالة موت دماغي تطابق أنسجته أنسجة الطفل عساكرة.

وقال وزير الصحّة د. جواد عواد إن رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله قد أوعز له بتغطيه كافة التكاليف اللازمة لعلاج الطفل.

وأضاف الوزير، أن وزارة الصحة، تعمل عن كثب على متابعة كافة الحالات المرضية داخل المستشفيات الحكومية والحالات المحولة إلى داخل وخارج مشافي الوطن.

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