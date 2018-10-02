شؤون فلسطينية

الصحة والعمل تبحثان قانون الضمان الصحي

الصحة والعمل تبحثان قانون الضمان الصحي
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وزير الصحّة د. جواد عوّاد ووزير العمل أ. مأمون أبو شهلا ومدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي أسامة حرز الله، اليوم، في مكتب وزير الصحة برام الله، لبحث ألية تطبيق قانون الضمان الصحي.

وتم الحديث عن القانون فيما يخص مصابي حوادث العمل ومصابي الأمراض المهنية التي يُصابُ بها المرضى بسبب ظروف العمل المختلفة، وألية توفير العلاج لمصابي العمل المؤَمَّنين ضمن صندوق الضمان الصحي.

وجرى اعتماد اللجان الطبية في وزارة الصحة (العُليا واللوائية) لتقييم مصابي العمل وإصدار التقارير اللازمة بحالتهم الصحيّة. حيث سيتم تشكيل لجنة فنيّة من الوزراتين ومؤسسة الضمان الإجتماعي لمتابعة إجراءات تطبيق القانون.

وقال وزير الصحة د. جواد عوّاد إن وزارة الصحة الفلسطينية تحرصُ على تقديّم خدمات العلاج المناسبة والشاملة لجميع المرضى، إنطلاقاً من رسالتها بتوفير العلاج الأمثل للمواطنين.

وأشار الوزير إلى ضرورة العمل والتعاون بين جميع الجهات بهدف الوقاية واتخاذ إجراءات السلامة من قبل العاملين من أجل تجنب حدوث إصابات عملٍ وحفظ سلامة أبناء شعبنا بمختلف السبل.

من جهته أكّد وزير العمل على متانة العلاقة بين الوزارتين ومؤسسة الضمان الإجتماعي، حيث أثنى على تظافر عمل هذه المؤسسات بهدف توفير الظروف الأنسب للمواطنين من علاج ورعاية.

وحضر الإجتماع وكيل وزارة الصحّة د. أسعد الرملاوي ومدير عام التأمين الصحي سليمان الأحمد ومدراء عاملون في وزارة العمل وأعضاء من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي.

أخبار ذات صلة

الصحة: الطفل عسكرة سيخضع لعملية إنقاذ حياة

الصحة: الطفل عسكرة سيخضع لعملية إنقاذ حياة

نطلاق اعمال معرض الصناعات الاردنية الرابع في مدينة بيت لحم

نطلاق اعمال معرض الصناعات الاردنية الرابع في مدينة بيت لحم

برعاية من الرئيس محمود عباس.. فتح بغزة تنظيم عرس جماعي لـ 180 شاباً وشابة

برعاية من الرئيس محمود عباس.. فتح بغزة تنظيم عرس جماعي لـ 180 شاباً وشابة

اصابة عدد من المواطنين خلال فعاليات الارباك الليلي شرق قطاع غزة

اصابة عدد من المواطنين خلال فعاليات الارباك الليلي شرق قطاع غزة

بحر: الحوار بالقاهرة في بدايته.. والتشريعي يعمل على سن قوانين تُخفف عن المواطنين

بحر: الحوار بالقاهرة في بدايته.. والتشريعي يعمل على سن قوانين تُخفف عن المواطنين

ليبرمان: استعدادات الجيش للحرب لم يكن لها مثيل منذ 1967.. لا نريد احتلال القطاع

ليبرمان: استعدادات الجيش للحرب لم يكن لها مثيل منذ 1967.. لا نريد احتلال القطاع

إعلام الاحتلال يزعم: فلسطينيون رشقوا حافلة للمستوطنين بالحجارة ولا إصابات

إعلام الاحتلال يزعم: فلسطينيون رشقوا حافلة للمستوطنين بالحجارة ولا إصابات

الاحتلال يستولي على خيمة سكنية جنوب الخليل

الاحتلال يستولي على خيمة سكنية جنوب الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الصحة: الطفل عسكرة سيخضع لعملية إنقاذ حياة

الصحة: الطفل عسكرة سيخضع لعملية إنقاذ حياة

الصحة والعمل تبحثان قانون الضمان الصحي

الصحة والعمل تبحثان قانون الضمان الصحي

نطلاق اعمال معرض الصناعات الاردنية الرابع في مدينة بيت لحم

نطلاق اعمال معرض الصناعات الاردنية الرابع في مدينة بيت لحم

إعلام الاحتلال يزعم: فلسطينيون رشقوا حافلة للمستوطنين بالحجارة ولا إصابات

إعلام الاحتلال يزعم: فلسطينيون رشقوا حافلة للمستوطنين بالحجارة ولا إصابات

الاحتلال يستولي على خيمة سكنية جنوب الخليل

الاحتلال يستولي على خيمة سكنية جنوب الخليل

&#34;العفو الدولية&#34;: هدم قرية (الخان الأحمر) عمل قاسٍ وجريمة حرب

"العفو الدولية": هدم قرية (الخان الأحمر) عمل قاسٍ وجريمة حرب

آلية للاحتلال تُطلق قذيفة صوتية تجاه المتظاهرين شرقي دير البلح

آلية للاحتلال تُطلق قذيفة صوتية تجاه المتظاهرين شرقي دير البلح

هل سيطفو ملف التهدئة على السطح مجدداً في حال فشل المصالحة؟

هل سيطفو ملف التهدئة على السطح مجدداً في حال فشل المصالحة؟

منوعات

&#34;الأب&#34; في السينما المصرية.. وفاة جلال عبد القادر عن عمر 63 عامًا

"الأب" في السينما المصرية.. وفاة جلال عبد القادر عن عمر 63 عامًا

هذه أكثر أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد استماعًا.. هل قصد زوجته زينة عاشور؟

هذه أكثر أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد استماعًا.. هل قصد زوجته زينة عاشور؟

سماح أنور تفاجئ جمهورها بهذه الصور الغريبة.. هل تعود للأكشن؟

سماح أنور تفاجئ جمهورها بهذه الصور الغريبة.. هل تعود للأكشن؟

فنان شاب يطلب الزواج من ياسمين صبري: &#34;بحبها وعايز أتجوزها&#34;

فنان شاب يطلب الزواج من ياسمين صبري: "بحبها وعايز أتجوزها"

روبي تساير الموضة وتتخذ قرارًا جريئًا غير شكلها كثيراً

روبي تساير الموضة وتتخذ قرارًا جريئًا غير شكلها كثيراً

بطلة كليب&#34;نور العين&#34;.. شاهد كيف أصبحت &#34;نيكول بردويل&#34; ملكة جمال لبنان 1992

بطلة كليب"نور العين".. شاهد كيف أصبحت "نيكول بردويل" ملكة جمال لبنان 1992

سرقة مجوهرات أميرة الطويل طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال.. قيمتها خيالية

سرقة مجوهرات أميرة الطويل طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال.. قيمتها خيالية

ناهد السباعي تكشف لأول مرة أسباب انفصالها قبل ساعات من حفل الزفاف

ناهد السباعي تكشف لأول مرة أسباب انفصالها قبل ساعات من حفل الزفاف

فيديو وصور: عارضة أزياء سورية شبيهة هيفاء وهبي تقلّد حركاتها.. وتتعرض للإنتقاد

فيديو وصور: عارضة أزياء سورية شبيهة هيفاء وهبي تقلّد حركاتها.. وتتعرض للإنتقاد

شاهد قبر تارة فارس وما فعله رجل كان يزورها في المقبرة

شاهد قبر تارة فارس وما فعله رجل كان يزورها في المقبرة

عربي

من هو برهم صالح.. الرئيس الجديد للعراق؟

من هو برهم صالح.. الرئيس الجديد للعراق؟

الكويت تُصدر بيانًا عاجلًا بعد أخبار وقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة

الكويت تُصدر بيانًا عاجلًا بعد أخبار وقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة

مصر: اكتشاف مقبرة &#34;كاتم الأسرار&#34;

مصر: اكتشاف مقبرة "كاتم الأسرار"

السعودية تعترف بأخطاء للتحالف في الاستهداف في حرب اليمن

السعودية تعترف بأخطاء للتحالف في الاستهداف في حرب اليمن