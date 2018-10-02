برعاية من الرئيس محمود عباس.. فتح بغزة تنظيم عرس جماعي لـ 180 شاباً وشابة





جاء حفل الزفاف الجماعي، برعاية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وحضره شخصيات من أعطاء اللجنة المركزية للحركة والمجلس الثوري، وأعضاء أقاليم قطاع غزة، بالاضافة الى عدد من الوزراء والمحافظين.











خاص دنيا الوطننظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في قطاع غزة، حفل زفاف جماعي، لـ 180 عريسا وعروسة، وذك في منتجع الشاليهات غرب مدينة غزة.