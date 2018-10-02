برعاية من الرئيس محمود عباس.. فتح بغزة تنظيم عرس جماعي لـ 180 شاباً وشابة
خاص دنيا الوطن
نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في قطاع غزة، حفل زفاف جماعي، لـ 180 عريسا وعروسة، وذك في منتجع الشاليهات غرب مدينة غزة.
نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في قطاع غزة، حفل زفاف جماعي، لـ 180 عريسا وعروسة، وذك في منتجع الشاليهات غرب مدينة غزة.
جاء حفل الزفاف الجماعي، برعاية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وحضره شخصيات من أعطاء اللجنة المركزية للحركة والمجلس الثوري، وأعضاء أقاليم قطاع غزة، بالاضافة الى عدد من الوزراء والمحافظين.
التعليقات