اصابة عدد من المواطنين خلال فعاليات الارباك الليلي شرق قطاع غزة





إلى مدينة غزة، فقد أكد الدكتور أيمن السحباني مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، وصول اصابتان الى المستشفى خلال مشاركتهما في فعاليات الارباك الليلي بمنطقة ملكة شرق مدينة غزة، لافتا إلى أن الاصابة الاول بعيار نار في الفخذ وحالتها متوسطة، أما الثانية بعيار ناري في القدم.



إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين الفلسطيني في مناطق عدة شرقي جباليا وغزة وخانيونس.

في غضون ذلك، اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الإنارة فوق المتظاهرين الفلسطينيين شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة.





إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين الفلسطيني في مناطق عدة شرقي جباليا وغزة وخانيونس.

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين مساء اليوم الثلاثاء، بالاختناق ورصاص الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي على الحدود الشرقية لمخيم جباليا وبلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.