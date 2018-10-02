شؤون فلسطينية

بحر: الحوار بالقاهرة في بدايته.. والتشريعي يعمل على سن قوانين تُخفف عن المواطنين

بحر: الحوار بالقاهرة في بدايته.. والتشريعي يعمل على سن قوانين تُخفف عن المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
أكد احمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن الحوار الذي يجري في العاصمة المصرية القاهرة، حول المصالحة وملف التهدئة، لا زال في بدايته، مشيراً إلى أنه لا يمكن الجزم بأية نتائج.

وأوضح بحر خلال لقاء له عبر شاشة قناة (الأقصى) الفضائية مساء اليوم الثلاثاء، أن المصالحة الفلسطينية ضرورة سياسية ووطنية وجغرافية ودينية، مشدداً على ضرورة أن تبنى على أساس الشراكة السياسية، معتبراً في الوقت ذاته، أن الشراكة في القرار هو أساس لأي مصالحة وطنية.

وقال بحر: "نريد مصالحة حقيقية، توقف التعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وتنهي التزامات اتفاقية أوسلو، كما نريد منظمة تحرير ممثلة لكل الفلسطينيين.

وفي ذات السياق، أعرب بحر، عن شكره لجمهورية مصر العربية التي تعمل للوصول إلى مصالحة فلسطينية فلسطينية حقيقية.

وفيما يتعلق بمسيرات العودة وكسر الحصار، اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن هذه المسيرات حققت وحدة وطنية ميدانية، مؤكداً على استمراريتها لتحقيق كامل أهدافها.

وفي سياق آخر، أعلن بحر، أن المجلس التشريعي الفلسطيني يعمل على سن القوانين التي تُخفف عن المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتخدمهم.

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