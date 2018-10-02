شؤون فلسطينية

ليبرمان: استعدادات الجيش للحرب لم يكن لها مثيل منذ 1967.. لا نريد احتلال القطاع

ليبرمان: استعدادات الجيش للحرب لم يكن لها مثيل منذ 1967.. لا نريد احتلال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أكد أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن استعدادات قوات الاحتلال الإسرائيلي للحرب المقبلة، لم يكن لها مثيل منذ العام 1967.

تصريحات ليبرمان جاءت، خلال مقابلة خاصة مع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، نشرت اليوم الثلاثاء.

وأعرب ليبرمان، عن تأييده لما أكده غادي ايزنكوت، رئيس هيئة الاركان في جيش الاحتلال، بأن القوات مستعدة وجاهزة للحرب على كافة الجبهات.

وبحسب الصحيفة، فقد رد ليبرمان على تقرير مراقب شكاوى الجنود بالقوات الإسرائيلية سابقاً، اللواء "يستحاك بريك"، بأن تقريره يحمل الكثير من الأخطاء، حول عدم جهوزية جيش الاحتلال للحرب.

وقال: "لم يكن الجيش الإسرائيلي جاهزاً ومستعداً للحرب، مثلما هو عليه الآن، منذ العام 1967".

ووفقاً للصحيفة، رد ليبرمان على تهجمات وزير التعليم نفتالي بينت ضده بالقول: "على بينت التركيز على التعليم، وعدم التركيز على الأمن، ونحن لا نريد احتلال قطاع غزة من جديد".

ونقلت الصحيفة عن ليبرمان قوله: "حماس تحاول تسخين منطقة الحدود، وتوجيه غضب السكان بغزة تجاه دولة الاحتلال، ونحن نتوقع المزيد، ولكن يمكن التوصل إلى حل معهم".

وختم ليبرمان بالقول: "لا نبحث عن مغامرات عسكرية بالجنوب، ونأمل أن يقوم السكان بإنهاء حكم حماس بغزة، مع ذلك فنحن مستعدون لكافة الخيارات".

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