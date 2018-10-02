إعلام الاحتلال يزعم: فلسطينيون رشقوا حافلة للمستوطنين بالحجارة ولا إصابات

رام الله - دنيا الوطنزعم موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، بأن شبان فلسطينيين، رشقوا حافلة للمستوطنين مساء اليوم الثلاثاء، بالحجارة قرب مستوطنة (عمانوئيل) غرب مدينة سلفيت.ونفى الموقع ذاته، وقوع أي إصابة بين المستوطنين، لافتاً إلى أن هناك تضرراً في الحافلة.وشهدت العديد من مناطق الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، والتي أسفرت عدة إصابات.