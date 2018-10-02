شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على خيمة سكنية جنوب الخليل

الاحتلال يستولي على خيمة سكنية جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على خيمة سكنية في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور: "إن قوات الاحتلال، داهمت قرية الحلاوة في مسافر يطا، واستولت على خيمة سكنية، يقطنها المواطن إسماعيل شحادة أبو عرام وعائلته"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

واستنكر الجبور، انتهاكات سلطات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم، والتي تسعى من خلالها إلى التضييق على المواطنين في تلك المناطق، لحملهم على الرحيل عنها.

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