شؤون فلسطينية

فيديو: الرئيس التونسي يستقبل الأسيرة المحررة عهد التميمي

فيديو: الرئيس التونسي يستقبل الأسيرة المحررة عهد التميمي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، الأسيرة المحررة عهد التميمي، وأفراد عائلتها، برفقة سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.

وأكد الرئيس التونسي، أن دعوته للمناضلة التميمي وتكريمها في تونس، هو تقدير لنضالات وتضحيات كبيرة لأجيال متعاقبة من الشعب الفلسطيني، واعتراف متجدّد وثابت بعدالة القضية الفلسطينية، وبمكانتها في وجدان الشعب التونسي، مبرزاً مواقف تونس الداعمة والمساندة لهذه القضية، ووقوفها إلى جانب المطالب المشروعة للقيادة الفلسطينية، الممثلة بالرئيس محمود عباس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأعرب عن تمنياته، أن تحقق فلسطين كلمتها على يد الرئيس عباس، مشيراً إلى انتقال الثورة الفلسطينية من تونس إلى فلسطين لتواصل النضال لبناء دولتها المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد الرئيس التونسي، تضامن تونس الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرّر من الاحتلال والدفاع عن أرضه ومقدساته، مبرزاً أنّ زيارة عهد التميمي، تتزامن مع الذكرى الـ 33 لأحداث حمام الشط التي امتزج فيها الدم التونسي بالدم الفلسطيني.

من جانبها، عبّرت التميمي عن شكرها وامتنانها لمبادرة الرئيس التونسي، مبينة أنّها الزيارة الأولى التي تقوم بها إلى بلد عربي بعد الإفراج عنها، مثمنة وقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم صموده ونضالاته المشروعة لاسترداد كافة حقوقه.


 




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