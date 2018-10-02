"العفو الدولية": هدم قرية (الخان الأحمر) عمل قاسٍ وجريمة حرب

رام الله - دنيا الوطناعتبرت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن عملية هدم قرية (الخان الأحمر) شرقي القدس، والتهجير القسري لسكانها، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، بمثابة جريمة حرب، تُثبت ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام للفلسطينيين.وقال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "هذا العمل لا يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب؛ بل إنه غير قانوني أيضاً، فالتهجير القسري لتجمعات (الخان الأحمر) يمثل جريمة حرب، ويجب على إسرائيل، أن تضع حداً لسياستها المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم؛ لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف حجازي: "بعد ما يقرب من عشر سنوات من الكفاح ضد الظلم، الذي تمثله عمليات الهدم هذه، يقترب سكان (الخان الأحمر) من يوم الخراب، عندما يرون منازل أجيالهم مهدمة أمام أعينهم".واعتبرت أن سياسات إسرائيل الهادفة إلى توطين المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدمير الممتلكات بصورة عشوائية، والتهجير القسري للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر جرائم حرب مدرجة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمة "صوت اليهود من أجل السلام"، قد أطلقت أمس الأول حملة كبيرة على (تويتر) استهدفت وحدة وزارة الجيش الإسرائيلية، المسؤولة عن تنفيذ قرار الهدم.يشار الى أنه منذ عام 1967، قامت إسرائيل، بحسب المنظمة، بإخلاء وتهجير مجتمعات بأكملها بالقوة، وهدمت أكثر من 50 ألف منزل ومنشآت فلسطينية.