آلية للاحتلال تُطلق قذيفة صوتية تجاه المتظاهرين شرقي دير البلح
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، قذيفة صوتية باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
أطلقت آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، قذيفة صوتية باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
وبحسب وكالة (الرأي) المحلية، فإن إطلاق القذيفة لم يسفر عن أي إصابة بين المواطنين الفلسطينيين.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه التظاهرين في المنطقة ذاتها، دون إصابات.
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