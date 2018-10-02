آلية للاحتلال تُطلق قذيفة صوتية تجاه المتظاهرين شرقي دير البلح





وبحسب وكالة (الرأي) المحلية، فإن إطلاق القذيفة لم يسفر عن أي إصابة بين المواطنين الفلسطينيين.





وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه التظاهرين في المنطقة ذاتها، دون إصابات.













رام الله - دنيا الوطنأطلقت آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، قذيفة صوتية باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.