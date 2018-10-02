الحساينة: البدء بإعادة إعمار أربع عمارات سكنية في منطقة حي الندى

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد محمد الحساينة، عن البدء بتنفيذ مشروع إعادة إعمار أربع عمارات سكنية في منطقة أبراج حي الندى، شمال قطاع غزة، ضمن المنحة الإيطالية المقدمة للسلطة الفلسطينية.وشكر الوزير الحساينة، باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله، الحكومة الإيطالية على هذه المنحةدعماً، ومساندة لشعبنا الفلسطيني.وقد استقبل الوزير الحساينة في مكتبه مديرة التعاون الإيطالي في القنصلية الإيطالية في القدس كريستينا ناتولي، وجرى الحديث في تطورات العمل في مشاريع المنحة الإيطالية، التي تشمل إعادة إعمار أربعة مبانٍ سكانية مهدمة كلياً في منطقة أبراج حي الندى شمال القطاع، ومشروع إعادة ترميم أربع عمارات سكنية في منطقة الندى، ومشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لمنطقة حي الندي.