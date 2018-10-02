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الكويت تُصدر بيانًا عاجلًا بعد أخبار وقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة

الكويت تُصدر بيانًا عاجلًا بعد أخبار وقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مؤسسة البترول الكويتية بياناً عاجلاً، بعد التقارير التي قالت: إنها أوقفت تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى في 25 عاماً.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مؤسسة البترول الكويتية، أن "التعاقدات النفطية مع الأسواق الأميركية ما زالت قائمة باعتبارها من الأسواق الاستراتيجية المهمة"، ووصفت هذه التقارير بـ (غير الدقيقة).

وذكرت المؤسسة، في بيان نشرته مساء الاثنين، أن التقارير الصادرة عن بعض النشرات الاقتصادية بانخفاض صادرات النفط الخام الكويتي إلى السوق الأميركية، وما تضمنته من تحليلات، هي "تقارير غير دقيقة، ولا توضح تداعيات انخفاض معدل الصادرات بين البلدين".

وكانت وكالة "بلومبرغ" ذكرت، الاثنين، أن "الكويت حولت وجهتها من الولايات المتحدة إلى السوق الآسيوية الأكثر جاذبية، والتي تستحوذ على 80% من صادرات النفط الكويتي، لتصبح المرة الأولى التي تتوقف فيها الولايات المتحدة عن شراء النفط من الكويت منذ 1990".

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