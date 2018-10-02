شؤون فلسطينية

النيابة العامة تُنهي مشاركتها في مؤتمر دولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بإيطاليا

النيابة العامة تُنهي مشاركتها في مؤتمر دولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بإيطاليا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك، شاركت النيابة العامة الفلسطينية، ممثلة برئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، الأستاذة نسرين رشماوي، ووكيل النيابة العامة، الأستاذة د. بيان القواسمي، في مؤتمر دولي حول العدالة الجنائية وحقوق الإنسان في سيراكوزا- إيطاليا في الفترة 23-25 أيلول 2018 بحضور نخبة من خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات الدولية.

وافتتح أعمال المؤتمر الرئيس الايطالي "سيرجيو متاريلا"، الذي قام أيضاً بتسمية معهد العلوم الجنائية بـ "معهد شريف بسيوني" وفاءً للمبادئ التي عاش وعمل من أجلها.

وجاء هذا المؤتمر إحياءً لذكرى البرفيسور "محمود شريف بسيوني" وتكريماً لشخصيته، والتي هي في الواقع قامة علمية وإنسانية عظيمة، فهو يُعد من أهم فقهاء القانون الجنائي الدولي،  وقد هدف المؤتمر للوقوف على تَرِكة البروفيسور ومساهماته.

وتطرق المتحدثون إلى أهم جوانب العدالة الجنائية وحقوق الإنسان التي أسهم في ترسيخها وتكريسها خلال عمله وحياته الموجهة دائماً لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ولمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، ووضع حد للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية.

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