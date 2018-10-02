طالع بالأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 2018/10/3.
وأوضحت داخلية غزة، أن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة السادسة من كشف (9/27)، والحافلة السابعة، إضافة إلى الحافلة الثامنة (حتى الرقم 70).
ودعت المواطنين للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية.
للتحميل اضغط هنا
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 2018/10/3.
وأوضحت داخلية غزة، أن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة السادسة من كشف (9/27)، والحافلة السابعة، إضافة إلى الحافلة الثامنة (حتى الرقم 70).
ودعت المواطنين للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية.
للتحميل اضغط هنا
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