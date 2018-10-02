طالع بالأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 2018/10/3.وأوضحت داخلية غزة، أن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة السادسة من كشف (9/27)، والحافلة السابعة، إضافة إلى الحافلة الثامنة (حتى الرقم 70).ودعت المواطنين للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية.