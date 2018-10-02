البرغوثي: أهالي (الخان الأحمر) مصممون على رفض مخططات الاحتلال

الغربية، بهدف تهويدها وضمها لإسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنقال الدكتورمصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في لقاء معه صباح اليوم، بعد أن قضى ليلة أمس مع مئات من المتضامنين في (الخان الأحمر)، أن أهالي التجمع والمتضامنين معهم مصممون على رفض مخطط الحكومة الإسرائيلية لتهجيرهم وهدم بيوت تجمعهم، بما في ذلك المدرسة والعيادة الصحية الوحيدتين في المنطقة.وأكد البرغوثي، أن العالم بأسره، يرفض مخططات التطهير العرقي الإسرائيلية، وأن عشرات المتضامنين الدوليين من دول مختلفة كانوا في عداد المئات، ممن اعتصموا طوال ليلة أمس في تجمع الخان الأحمر.ودعا البرغوثي إلى توسيع المشاركة الشعبية في الاعتصام في (الخان الأحمر) لصد هجمة الاحتلال ضده، مؤكداً أن الفلسطينيين لن يسمحوا بتمرير مخطط تطويق القدس ووصلها بالمستوطنات، وشطر الضفة الغربية إلى جزأين، وتطهير62% من الضفة