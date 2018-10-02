شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم "برج اللقلق" في القدس القديمة ويحتجز عدداً من مسؤوليه

الاحتلال يقتحم "برج اللقلق" في القدس القديمة ويحتجز عدداً من مسؤوليه
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ملعب جمعية "برج اللقلق" الملاصقة لسور القدس التاريخي من الداخل، وشرعت بإزالة صور الأسير المقدسي نهاد الزغير.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات معززة من جنود الاحتلال، اقتحمت ملعب برج اللقلق في القدس القديمة، الذي تجري على أرضه بطولة دوري العائلات المقدسية منذ شهرين بشكل منتظم كل ليلة، وطلبت قوات الاحتلال بإزالة الصور و(البوسترات) الملصقات، التي تحمل صور الأسير المقدسي الزغير، وصادرت اللافتات.

واحتجزت قوات الاحتلال المدير التنفيذي للبرج، منتصر ادكيدك، والموظف علاء جمجوم.

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