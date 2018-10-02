إصابة شابين بالرصاص المعدني بمواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان بالرصاص المعدني والعشرات بحالات اختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت بين العشرات من الشبان، وجنود الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز بيت إيل شمال البيرة.وبحسب وكالة (وفا)، فإن جنود الاحتلال، أطلقوا وابلاً من قنابل الغاز والصوت تجاه المتظاهرين، الذين شاركوا بدعوة من الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، رفضاً لقانون القومية العنصري، وعزم سلطات الاحتلال هدم قرية (الخان الأحمر) شرق القدس.