شؤون فلسطينية

قيادي فتحاوي: عند الحديث عن السلاح فالمقصود الخاص بالسلطة وليس المقاومة

قيادي فتحاوي: عند الحديث عن السلاح فالمقصود الخاص بالسلطة وليس المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
قال بيان طبيب عضو المجلس الثوري لحركة فتح: "الرئيس محمود عباس، عندما توجه إلى الأمم المتحدة، توجه بخطاب تاريخي، وتحدث عن الثوابت الفلسطينية، وكل ما يخص القضية، بالإضافة إلى (صفقة القرن)، كما تحدث عن قضية المصالحة الفلسطينية، التي تؤلم كل فلسطيني".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "استوديو الوطن": "الرئيس عباس لا يهدد أبناء شعبه، أو تنظيمات فلسطينية، وإنما يحافظ على المصالحة، وأنه يستشعر خطورة المرحلة، حيث إنه أرسل رسالة إلى حركة حماس، بأنه كفى؛ويجب العودة إلى المصالحة ووحدة الموقف".

وبين طبيب، أن الرئيس عندما طالب بسلاح واحد، فهو يقصد سلاح السلطة، وليس المقاومة، وعندما تحدث عن ميليشيا، فقد قصد الفلتان الأمني.

وقال: "سلاح المقاومة هو سلاح وطني، ولا أحد يستطيع المساس به، ولم يطالب أحد بنزعه، وبالتالي أتحدى أن صدر من حركة فتح أن تحدث شخص واحد عن سلاح المقاومة، لذلك فنحن حركة مقاومة".

وأضاف: "نحن في حركة فتح منذ انطلاقتنا لم نتخل عن واجباتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا، فنظراً للمعادلة السياسية، فان حركة فتح لا تخجل من إعلان موقفها سواء مقاومة شعبية أو مسلحة، ولكن في هذه المرحلة اتخذنا قراراً بأن تكون المقاومة شعبية، نظراً للمعطيات".

وفيما يتعلق بملف التهدئة، اعتبر طبيب، أن الهدف من التهدئة هو إنشاء كينونة سياسية جديدة، يقضي على مشروع الدولة، وحرف البوصلة عن مشروع المصالحة، مؤكداً أن "حماس تسعى للوصول إلى كينونة سياسية عبر مشروع الإخوان المسلمين، وبالنسبة للتهدئة، فهي مشروعها واستثمارها، وليس المصالحة".

وحول ملف المصالحة الفلسطينية، قال عضو المجلس الثوري: "نحن لا نطالب بأي تعديل على ما تم الاتفاق عليه، وإنما نطالب بالتنفيذ، فلماذا ترفض حماس التنفيذ؟".

وأضاف: "حماس ترفض التنفيذ من أجل مشروعها الآخر التابع للإخوان المسلمين"، متابعاً بقوله: "حركة فتح لم تتهرب من الاستحقاقات، فهي صاحبة المشروع الوطني، ولا تسمح بالتهرب من أي استحقاق".

واستطرد بقوله: "الذي يمنع الحكومة من عملها، يمنع استيلام الشرطة والدفاع المدني وسلطة الأراضي، هو من يتهرب من المصالحة".

وأضاف: "لا يجوز على تنظيم فلسطيني، أن يتهم تنظيم آخر بالتخوين، فالكل الفلسيطيني يرفض ذلك، ومرفوض سياسة من يقف ضدي فهو خائن". 

أخبار ذات صلة

إعلام الاحتلال يزعم: فلسطينيون رشقوا حافلة للمستوطنين بالحجارة ولا إصابات

إعلام الاحتلال يزعم: فلسطينيون رشقوا حافلة للمستوطنين بالحجارة ولا إصابات

الاحتلال يستولي على خيمة سكنية جنوب الخليل

الاحتلال يستولي على خيمة سكنية جنوب الخليل

فيديو: الرئيس التونسي يستقبل الأسيرة المحررة عهد التميمي

فيديو: الرئيس التونسي يستقبل الأسيرة المحررة عهد التميمي

&#34;العفو الدولية&#34;: هدم قرية (الخان الأحمر) عمل قاسٍ وجريمة حرب

"العفو الدولية": هدم قرية (الخان الأحمر) عمل قاسٍ وجريمة حرب

آلية للاحتلال تُطلق قذيفة صوتية تجاه المتظاهرين شرقي دير البلح

آلية للاحتلال تُطلق قذيفة صوتية تجاه المتظاهرين شرقي دير البلح

لا تشمل غزة.. خطة إستراتيجية إسرائيلية لمنع حل الدولة الواحدة

لا تشمل غزة.. خطة إستراتيجية إسرائيلية لمنع حل الدولة الواحدة

هل سيطفو ملف التهدئة على السطح مجدداً في حال فشل المصالحة؟

هل سيطفو ملف التهدئة على السطح مجدداً في حال فشل المصالحة؟

صرف رواتب الموظفين المدنيين عن شهر أيلول عصر اليوم

صرف رواتب الموظفين المدنيين عن شهر أيلول عصر اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال يزعم: فلسطينيون رشقوا حافلة للمستوطنين بالحجارة ولا إصابات

إعلام الاحتلال يزعم: فلسطينيون رشقوا حافلة للمستوطنين بالحجارة ولا إصابات

الاحتلال يستولي على خيمة سكنية جنوب الخليل

الاحتلال يستولي على خيمة سكنية جنوب الخليل

الحساينة: البدء بإعادة إعمار أربع عمارات سكنية في منطقة حي الندى

الحساينة: البدء بإعادة إعمار أربع عمارات سكنية في منطقة حي الندى

الخارجية تُحذر من تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا

الخارجية تُحذر من تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا

النيابة العامة تُنهي مشاركتها في مؤتمر دولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بإيطاليا

النيابة العامة تُنهي مشاركتها في مؤتمر دولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بإيطاليا

البرغوثي: أهالي (الخان الأحمر) مصممون على رفض مخططات الاحتلال

البرغوثي: أهالي (الخان الأحمر) مصممون على رفض مخططات الاحتلال

الاحتلال يقتحم &#34;برج اللقلق&#34; في القدس القديمة ويحتجز عدداً من مسؤوليه

الاحتلال يقتحم "برج اللقلق" في القدس القديمة ويحتجز عدداً من مسؤوليه

إصابة شابين بالرصاص المعدني بمواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

إصابة شابين بالرصاص المعدني بمواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

منوعات

&#34;الأب&#34; في السينما المصرية.. وفاة جلال عبد القادر عن عمر 63 عامًا

"الأب" في السينما المصرية.. وفاة جلال عبد القادر عن عمر 63 عامًا

هذه أكثر أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد استماعًا.. هل قصد زوجته زينة عاشور؟

هذه أكثر أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد استماعًا.. هل قصد زوجته زينة عاشور؟

سماح أنور تفاجئ جمهورها بهذه الصور الغريبة.. هل تعود للأكشن؟

سماح أنور تفاجئ جمهورها بهذه الصور الغريبة.. هل تعود للأكشن؟

فنان شاب يطلب الزواج من ياسمين صبري: &#34;بحبها وعايز أتجوزها&#34;

فنان شاب يطلب الزواج من ياسمين صبري: "بحبها وعايز أتجوزها"

روبي تساير الموضة وتتخذ قرارًا جريئًا غير شكلها كثيراً

روبي تساير الموضة وتتخذ قرارًا جريئًا غير شكلها كثيراً

بطلة كليب&#34;نور العين&#34;.. شاهد كيف أصبحت &#34;نيكول بردويل&#34; ملكة جمال لبنان 1992

بطلة كليب"نور العين".. شاهد كيف أصبحت "نيكول بردويل" ملكة جمال لبنان 1992

سرقة مجوهرات أميرة الطويل طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال.. قيمتها خيالية

سرقة مجوهرات أميرة الطويل طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال.. قيمتها خيالية

ناهد السباعي تكشف لأول مرة أسباب انفصالها قبل ساعات من حفل الزفاف

ناهد السباعي تكشف لأول مرة أسباب انفصالها قبل ساعات من حفل الزفاف

فيديو وصور: عارضة أزياء سورية شبيهة هيفاء وهبي تقلّد حركاتها.. وتتعرض للإنتقاد

فيديو وصور: عارضة أزياء سورية شبيهة هيفاء وهبي تقلّد حركاتها.. وتتعرض للإنتقاد

شاهد قبر تارة فارس وما فعله رجل كان يزورها في المقبرة

شاهد قبر تارة فارس وما فعله رجل كان يزورها في المقبرة

عربي

الكويت تُصدر بيانًا عاجلًا بعد أخبار وقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة

الكويت تُصدر بيانًا عاجلًا بعد أخبار وقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة

مصر: اكتشاف مقبرة &#34;كاتم الأسرار&#34;

مصر: اكتشاف مقبرة "كاتم الأسرار"

السعودية تعترف بأخطاء للتحالف في الاستهداف في حرب اليمن

السعودية تعترف بأخطاء للتحالف في الاستهداف في حرب اليمن

(روسيا اليوم): إيران نسقت مع العراق في عملية قصف مواقع بسوريا

(روسيا اليوم): إيران نسقت مع العراق في عملية قصف مواقع بسوريا