نصر الله وسليماني يُهاتفان "النخالة".. ماذا ناقشوا؟

رام الله - دنيا الوطنقال اللواء قاسم سليماني، قائد (فيلق القدس) في الحرس الثوري الإيراني: إن انتخاب زياد النخالة، كأمين عام لحركة الجهاد الإسلامي، مكسب للمقاومة في فلسطين، ولحركة الجهاد الإسلامي.وقدم اللواء قاسمي في اتصال هاتفي التهنئة للأمين العام الجديد لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، ولمقاتلي الحركة، مؤكداً أن النخالة عنوان كبير للمقاومة في فلسطين، كما شدد على أهمية هذه التجربة الانتخابية.كما هنأ الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، زياد النخالة بانتخابه أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي.وبارك نصر الله في اتصال هاتفي مع النخالة، انتخابات الحركة التي اختارت الأمين العام والمكتب السياسي، وثمن هذه الخطوة التي تحافظ على وحدة الحركة وخطها المقاوم.وتناول الحديث العلاقات الثنائية بين الحزب اللبناني والحركة الفلسطينية، وأكد نصر الله، وقوفه لجانب حركة الجهاد، والشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.من جانبه، شكر النخالة، نصر الله على مواقفه، مؤكداً على وحدة المعركة والمصير في مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي، في فلسطين والمنطقة.