عدوان: طالما الرئيس عباس وعزام الأحمد موجودان لن تتحقق المصالحة

خاص دنيا الوطنقال عاطف عدوان، النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس: "إن المصالحة الفلسطينية مصلحة وطنية عليا، ولكي تتحقق، يجب أن يتم استبدال الأشخاص"، مضيفاً أن فتح تتحمل مسؤولية كل صغيرة وكبيرة عن هذا الانقسام، على حد قوله.وأضاف عدوان خلال لقاء له في برنامج "استوديو الوطن": "طالما الرئيس محمود عباس، وعزام الأحمد موجودان، لن تتحقق المصالحة".وتابع: "الكثير ليس هنا فقط، ولكن في الدول العربية، يتحدثون عن أن المشكلة تتمثل في الرئيس عباس".وأعرب عن استغرابه من الذين يتحدثون عن عدم التزام حركة حماس بالاتفاقيات الموقعة مع حركة فتح، مضيفاً أن حماس لديها استعداد كامل، وهذا ما تصرح به دائماً بالالتزام بكل الاتفاقيات الموقعة.وفي السياق، قال عدوان: "إن حركة حماس وافقت سابقاً على أن يكون الرئيس عباس رئيساً للحكومة، وبعد ذلك وافقت على أن يكون رامي الحمد الله، رئيساً للحكومة، كما تركت المعابر للسلطة الفلسطينية، وتقدمت إلى الأمام في هذا الملف".وفيما يتعلق بالجباية، قال عدوان: "إن حماس سلمت جباية المعابر التي تمثل 65 % من جباية قطاع غزة، وتم التوافق على تسليم باقي الجباية في مرحلة مقبلة".وعلى صعيد الأجهزة الأمنية، قال:" كانت هناك توافقات وترتيبات في هذه القضية، ولم تلتزم بها حركة فتح".ورداً على اتهامات بأن وفد حماس الخارج، جاء بتنسيق إسرائيلي إلى غزة، أكد عدوان بأن الوفود جاءت بناء على تنسيق فلسطيني مع الإخوة المصريين، ومن (معبر رفح البري) ولم يكن لليهود علاقة بدخول الوفد".