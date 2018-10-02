المصالحة والتهدئة وصفقة القرن.. إلى أين؟

بدوره، قال المحلل والكاتب السياسي مازن صافي، إن الرئيس محمود عباس، رئيس الكل الفلسطيني، والرئيس المنتخب ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي هو حمل رسائل قوية لزعامات العالم في الأمم المتحدة، وحمل الهم الفلسطيني بصورة جديدة.





وحول الملف الداخلي، قال صافي في لقاء عبر (استوديو الوطن) اليوم الثلاثاء: إن الرئيس عباس لا يحمل سلاحاً ضد غزة، ولكن أراد من خلال حديثه عن المصالحة في الأمم المتحدة، أن يترك الباب مفتوحاً أمام كل المساعي لنجاح جهود المصالحة الفلسطينية في مصر.





وقال: إن الرئيس عباس ألقى كلمة أمام 144 دولة في العالم، وأنه أكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وفق القوانين الدولية.





وأكد صافي، أن الشعب الفلسطيني، يقاوم المحتل بكل الوسائل المشروعة، وأن الرئيس عباس عندما صعد إلى منبر الأمم المتحدة قال: القدس ليست للبيع، ووجه التحية للشهداء "الذين قاوموا بالسلاح".





وأضاف، أن الرئيس عباس يمتلك معلومات عن أخطار محدقة تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، وهو يخاطب العالم كله لإنهاء الحصار.





وأكد، أن الرئيس عباس، أعلن الحداد في بداية مسيرات العودة على أرواح الشهداء، وهو يدعو للمقاومة السلمية، مضيفاً أن رسالته موجهة للأمم المتحدة بأنها متى ستطبق الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل؟





وتابع: "الرئيس عباس يريد أن ينقذ المشروع الوطني الفلسطيني المهدد بالانهيار".



