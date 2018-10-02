(يديعوت): سكان غلاف غزة يستعدون لتصعيد محتمل مع قطاع غزة

أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن سكان غلاف غزة، يستعدون لتصعيد محتمل مع قطاع غزة، لافتة إلى أنه يمكن أن يحدث في أي يوم.





وقالت الصحيفة: "في المستوطات القريبة من الحدود مع قطاع غزة، يدركون جيداً أجواء فشل المفاوضات مع حركة حماس، والزيادة في الحرائق الناجمة عن البالونات الحارقة والطائرات الورقية، وتجدد المظاهرات الجماهيرية، التي أصبحت على مدار الوقت".





وأضافت الصحيفة: "مستوطنو غلاف غزة يتابعون بقلق كل ليلة أصوات الانفجارات الناجمة عن التظاهرات الليلة قرب الحدود، والأجسام المشبوهة التي ترسل مع البالونات، التي أصبحت تُشكل خطراً كبيراً".





بدوره، قال حاييم يلين، عضو الكنيست، وهو من سكان كيبوتس (بئيري): "لا يمكننا أن نكون رهائن للمصالحة بين أبو مازن حماس".

رام الله - دنيا الوطن