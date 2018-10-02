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مصر: اكتشاف مقبرة "كاتم الأسرار"

مصر: اكتشاف مقبرة "كاتم الأسرار"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الآثار المصرية، أمس الإثنين، عن اكتشاف مقبرة أثرية جديدة في منطقة أبو صير، تعود لمنتصف الأسرة الخامسة لعهد الملك ني وسر رع، والملك نفر اير كا رع.

وقالت الوزارة في بيان، إن البعثة التشيكية العاملة في أبو صير شمال منطقة سقارة، برئاسة ميروسلاف بارتا، اكتشفت مقبرة ضخمة من الحجر الجيري والطوب اللبن لشخص يدعى كا اير اس.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إن صاحب المقبرة كا اير اس، كان يحمل عدة ألقاب في عصر الأسرة الخامسة، منها المشرف على أعمال الملك، كما وجد منقوشًا على جدران المقبرة.

من جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة، عادل عكاشة، إنه أثناء أعمال الحفائر، عثرت البعثة داخل البئر الرئيسي للمقبرة على تمثال من الجرانيت الوردي مكسور إلى جزئين، ويمثل التمثال صاحب المقبرة جالسًا على مقعد صغير دون مسند، ويرتدي النقبة القصيرة وباروكة الشعر المحبب، كما نقش على المقعد اسم صاحب المقبرة وألقابه، ومنها السمير الأوحد، وكاتم أسرار بيت الصباح، ومحبوب سيده.

وأشار إلى أن البعثة الأثرية ستستكمل أعمالها للكشف عن باقي أجزاء المقبرة، وإنهاء أعمال التوثيق الأثري.

وفيما يمثل القطاع الأثري صلب السياحة في مصر، فإن القاهرة تعول على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع نحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.

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