وزير إسرائيلي: يجب تصفية الأطفال الذين يطلقون البالونات الحارقة
رام الله - دنيا الوطن
قال نيفتالي بينت، وزير التعليم الإسرائيلي، عضو (الكابينت): "إن الشخص الذي يطلق البالونات الحارقة، تماماً مثل الذي يحمل عبوة ناسفة، وليس طفلاً، وبالتالي يجب تصفيته"، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.
قال نيفتالي بينت، وزير التعليم الإسرائيلي، عضو (الكابينت): "إن الشخص الذي يطلق البالونات الحارقة، تماماً مثل الذي يحمل عبوة ناسفة، وليس طفلاً، وبالتالي يجب تصفيته"، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.
واعتبر بينت، أن سياسية أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال ضد حركة حماس، ضعيفة ويسارية، وبالتالي حان الوقت للسياسة اليمينية الحديدية، بحسب تعبيره.
وقال: "توقعت من ليبرمان أن يهاجم حركة حماس ولا يهاجمني، فسياسته ضعيفة، فهو يسحب الحكومة كلها إلى اليسار".
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