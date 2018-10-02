وزير إسرائيلي: يجب تصفية الأطفال الذين يطلقون البالونات الحارقة





واعتبر بينت، أن سياسية أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال ضد حركة حماس، ضعيفة ويسارية، وبالتالي حان الوقت للسياسة اليمينية الحديدية، بحسب تعبيره.





وقال: "توقعت من ليبرمان أن يهاجم حركة حماس ولا يهاجمني، فسياسته ضعيفة، فهو يسحب الحكومة كلها إلى اليسار".









رام الله - دنيا الوطنقال نيفتالي بينت، وزير التعليم الإسرائيلي، عضو (الكابينت): "إن الشخص الذي يطلق البالونات الحارقة، تماماً مثل الذي يحمل عبوة ناسفة، وليس طفلاً، وبالتالي يجب تصفيته"، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.