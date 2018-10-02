السجن 10 سنوات لشقيق فتح الله جولن في تركيا



وأصدرت محكمة في مدينة إزمير على ساحل بحر إيجة، حكماً على قطب الدين جولن، بالسجن عشر سنوات وستة أشهر، حسب ما أفادت وكالة (الأناضول) الحكومية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (الاتحاد) الإماراتية.



ودين قطب الدين، الذي أوقف في شرين الأول/ أكتوبر 2016، بـ"الانضمام لمجموعة إرهابية مسلحة".



ولم يحضر قطب الدين، المحبوس في سجن في محافظة دينزلي المجاورة، جلسة الحكم الاثنين لكن محاميه حضرها، وفق ما أوضحت (الأناضول).



ويعيش فتح الله جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، في منفاه في الولايات المتحدة منذ 1999، وتتهمه انقرة، بأنه وراء محاولة الانقلاب ضد أردوغان في 15 تموز/يوليو 2016، وهو ما ينفيه جولن.



وطلبت أنقرة من واشنطن مراراً أن تسلمها جولن دون جدوى، وهو ملف شائك ألقى بظلاله على العلاقات المتوترة أساساً بين البلدين.



وطبقاً للإعلام التركي، فإن لجولن خمسة أشقاء وشقيقتين، ولا يعرف مكان تواجدهم.



ويعتقد، أن قطب الدين، هو الوحيد من بين أشقاء جولن الذي يتم اعتقاله بعد محاولة الانقلاب، فيما أوقفت السلطات التركية قريبين اثنين له.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة تركية، أمس الاثنين، حكماً بالسجن لأكثر من 10 سنوات بحق شقيق فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 2016، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية محلية.