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دولي

واشنطن: صواريخ إيران تُهدد مكافحة تنظيم الدولة في سوريا

واشنطن: صواريخ إيران تُهدد مكافحة تنظيم الدولة في سوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): "إن هجوم الصواريخ الباليستية، الذي شنته إيران على شرق سوريا فجر الإثنين، قد يعرض قوات مكافحة تنظيم الدولة الإرهابي للخطر.

وأوضح القائد شون روبرتسون، في تصريح له: "نفهم من تقارير صحفية، أن المسؤولين الإيرانيين ذكروا أن الضربة استهدفت مسلحين، تتهمهم بالوقوف وراء الهجوم الأخير على عرض عسكري في الأهواز"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (الشرق الاوسط). 

وأضاف: "لم تتضرر قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة (من الهجوم)، وما زلنا نقيّم الضربة الصاروخية"، إلا أنه حذّر من تقويض الضربة الإيرانية جهود مكافحة الإرهاب بقوله: "نظراً لطبيعة ساحة المعركة المعقدة، فإن مثل هذه الضربات قد تعرض القوات التي تحارب تنظيم الدولة في سوريا للخطر".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن صباح اليوم، أنه هاجم مقراً لقيادة "إرهابيين" في شرق سوريا، "بصواريخ باليستية" وطائرات مسيرة، رداً على الاعتداء الذي استهدف مدينة الأهواز في 22 أيلول/ سبتمبر. 

وذكر الإعلام الإيراني الرسمي، أن الصواريخ التي أُطلقت من محافظة كرمانشاه استهدفت منطقة هجين، التي تبعد مسافة 24 كلم شمال مدينة البوكمال الحدودية في محافظة دير الزور.

ويعتبر هذا ثاني هجوم تطلقه الوحدة الصاروخية التابعة للحرس صواريخ باتجاه أهداف خارج الحدود الإيرانية خلال 30 يوماً. 

فقد استهدفت في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في قضاء كويسنجق بالقرب من أربيل، بستة صواريخ من طراز (فاتح 110) البالغ مداها 300 كيلومتر، بعدما حلقت طائرة من دون طيار فوق مقر الحزب الكردي.

كما سبق أن استهدف الحرس الثوري شرق سوريا بإطلاق ستة صواريخ على مواقع تنظيم الدولة في دير الزور، عقب الهجوم على مرقد الخميني والبرلمان في 19 حزيران/ یونیو 2017، حینها وزع الحرس تسجیلاً لإطلاق صاروخ (ذو الفقار) الباليستي من كرمانشاه، إضافة إلى لقطات من طائرات (درون) وثقت إصابة الصواريخ.

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