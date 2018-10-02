(روسيا اليوم): إيران نسقت مع العراق في عملية قصف مواقع بسوريا

رام الله - دنيا الوطنأكد مصدر أمني عراقي، أمس الاثنين، تنسيق إيران مع العراق في عملية قصف مواقع بسوريا تابعة لجماعات "إرهابية".وقال المصدر: "إن التنسيق تم من خلال مركز التنسيق الأمني، الذي يضم أيضاً سوريا وروسيا، بالإضافة إلى العراق وإيران"، مضيفاً: "لو لم يكن هناك أي تنسيق لخرج موقف مضاد من قبل الحكومة العراقية تجاه هذه الضربة، التي مرت بالأجواء العراقية"، بحسب موقع (روسيا اليوم).وأعلن الحرس الثوري الإيراني أمس الأحد، استهدافه جماعات "إرهابية" في شرق الفرات في سوريا بصواريخ باليستية، "ثأراً" لهجوم الأهواز.