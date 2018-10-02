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دولي

زوجة ترامب تزور مصر بمفردها

زوجة ترامب تزور مصر بمفردها
الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا
رام الله - دنيا الوطن
غادرت ميلانيا ترامب، عقيلة الرئيس الأمريكي، إلى قارة إفريقيا في جولة تشمل أربع دول، في أول زيارة طويلة خارجية تقوم بها بمفردها.

وتزور ميلانيا كلاً من غانا ومالاوي وكينيا ومصر في جولة ستستمر نحو أسبوع، وتركز فيها على قضايا الأطفال، حيث من المنتظر، وصولها إلى أكرا اليوم الثلاثاء، وفق قناة (روسيا اليوم).

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يزر القارة الإفريقية، منذ توليه السلطة في 2017، لكنه واجه انتقادات حادة بعدما ذكرت تقارير، أنه استخدم عبارات مهينة في الإشارة إلى المهاجرين من الدول الإفريقية.

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