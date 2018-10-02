نتنياهو: الاتهام الإيراني لإسرائيل بالتورط بهجوم الأهواز سخيف

رام الله - دنيا الوطنانتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين، اتهام إيران لإسرائيل بالتورط في هجوم الأهواز جنوب إيران قبل أسبوع ونصف، وكتابة (الموت لإسرائيل) على صواريخ باليستية إيرانية، أطلقت اليوم، نحو مجموعة مسلحة في سوريا، بأنه سخيف.وقال نتنياهو: "إن محاولة إيران ربط إسرائيل مع الهجوم جنوب إيران هو أمر سخيف، حقيقة ما كتب على الصواريخ الإيرانية التي أطلقت نحو سوريا الموت لإسرائيل، تثبت ذلك"، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم، عن استهدافه جماعات "إرهابية" في شرق الفرات في سوريا بصواريخ باليستية، ثأراً لهجوم الأهواز"، كتب عليها "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لآل سعود".وقال الحرس الثوري، إن العملية نفذت الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بصواريخ باليستية أرض- أرض من طراز (ذو الفقار) مداها 700 كم و(قيام) التي مداها 800 كم.وذكرت وكالة (فارس) أن الصواريخ، أطلقت من مدينة كرمانشاه غربي إيران، وأصابت أهدافها بدقة في مدينة البوكمال شرق الفرات، بعد عبورها أجواء مدينة تكريت العراقية.وقال بيان الحرس: إنه عقب الضربات الصاروخية بدقائق قامت سبع طائرات مسيرة بقصف مقرات "الإرهابيين" في المنطقة نفسها بالصواريخ، ودمرت الهجمات خلال العمليات قسمًا كبيرًا من البنى التحتية ومنشآت "الإرهابيين".وأضاف البيان، أن العمليات التي حملت اسم "ضربة محرم"، وأطلقت برمز "يا حسين عليه السلام"، "أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من القادة والمتورطين الرئيسيين في جريمة مدينة أهواز، فضلًا عن تدمير البنى التحتية ومخازن ذخيرتهم".وأكد البيان أن "أمن الشعب الإيراني خط أحمر للقوات المسلحة، وأن الحرس الثوري إلى جانب باقي قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة، لن يدخروا جهدًا للذود عن إيران الإسلامية، وضمان أمنها واستقرارها، وهم على أهبة الاستعداد للرد بحزم وبشكل مدمر على جميع الأعمال الشريرة للأعداء".وقتل 25 شخصاً على الأقل بينهم عسكريون وأصيب العشرات في هجوم استهدف عرضاً عسكرياً بالأهواز جنوب غربي إيران، قبل أسبوع ونصف، وأعلن تنظيم الدولة المسؤولية عن الهجوم.ولم يسبق حدوث تنسيق بين تنظيم الدولة و"حركة النضال العربي لتحرير الأهواز"، وفق وكالة (رويترز). ونشرت الاستخبارات الإيرانية صورًا لخمسة رجال، قالت إنهم نفذوا هجوم الأهواز، واعتبرتهم "انفصاليين جهاديين".واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، كما اتهموا دولاً خليجية بتمويل وتدريب المتورطين بالهجوم.