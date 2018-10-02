الكشف عن موعد محاكمة الداعية السعودي (سلمان العودة)

رام الله - دنيا الوطنأكد حساب (معتقلي الرأي) على موقع (تويتر)، أن موعد المحاكمة السرية الثانية، للداعية الشهير سلمان العودة، ستكون خلال يومين.ونشر الحساب تغريدات قال فيها: إن "السلطات السعودية تعقد جلسة المحاكمة السرية الثانية للشيخ العودة بعد يومين، وتحديداً في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".وأضاف: الشيخ العودة، كان أكد أنه بصحة جيدة قبيل اعتقاله (قبل سنة)، وهو ممن تعرضوا "للإهمال الطبي المتعمد أثناء سجنه في العزل الانفرادي، وبعد ذلك، فكيف بمن كان مريضاً قبل اعتقاله أشد المرض مثل الشيخ سفر الحوالي!؟".وذكر الحساب أن على "جميع الهيئات الحقوقية الدولية، التدخل الفوري لوقف هذه المهزلة، والضغط من أجل إفشال مساعي النيابة العامة لإيقاع عقوبة (باطلة) سمّتها (القتل تعزيراً) ضده.