الطيران الأمريكي يبحث جاهداً عن صواريخ (إس 300) في سوريا

رام الله - دنيا الوطنأفادت جريدة (إين 24) الإلكترونية الروسية، بأن طائرة استطلاع أمريكية، تجري عمليات استكشافية في البحر المتوسط قرب شواطئ سوريا.وقالت الجريدة: "في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2018 نقلاً عن مصادر إعلامية غربية، تتخصص في رصد حركة الطيران: إن طائرة استطلاعية تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز (RC-135V) تواصل العملية الاستكشافية عند شواطئ سوريا قرب ميناء طرطوس".وانطلقت الطائرة الاستطلاعية الأمريكية من جزيرة كريت اليونانية وحلقت، أمس الاثنين، فوق منطقة قريبة من الساحل السوري.وحلقت نفس الطائرة يوم الأحد، قرب ميناء طرطوس السوري.وفي اليوم التالي عادت الطائرة الأمريكية لتحلق في نفس المنطقة بعدما وصلت طائرة روسية من طراز "أن- 124" إلى قاعدة حميميم الجوية، ودخلت سفينة نقل الحاويات "سبارتا- 3" إلى ميناء طرطوس.وأغلب الظن؛ أن الطائرة الاستطلاعية الأمريكية، توجهت إلى المنطقة في مهمة الكشف عن منظومات الدفاع الجوي (إس- 300) التي بدأت روسيا بتوريدها لسوريا.