مباشر | المصالحة والتهدئة وصفقة القرن.. إلى أين؟

شؤون فلسطينية

وفاة مواطن متاثراً بإصابته نتيجة إطلاق نار عليه شرق نابلس

وفاة مواطن متاثراً بإصابته نتيجة إطلاق نار عليه شرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اعلن الأطباء في مستشفى رفيديا فجر اليوم الثلاثاء، عن وفاة المواطن صبري أبو مصطفى (25 عاماً) من سكان مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة: "إن الشاب صبري، كان قد أصيب بجروح وصفت بالخطيرة، بعد إطلاق النار عليه يوم أمس، أثناء وجوده في شارع القدس بالقرب من مخيم بلاطة شرق نابلس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج الا أنه فارق الحياة".

وأضاف ارزيقات: "قوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية انتشرت بالمكان، وباشرت بإجراءات البحث والتحري، وتم حصر اشتباه إطلاق النار بشخصين، تمكنت الأجهزة الأمنية من إحضارهما.

وقد وقع تبادل لإطلاق النار بين افراد من عائلتين في المخيم على إثر إصابة الشاب، نتج عنه ثلاث إصابات من بينها ضابطا أمن ووصفت الإصابات جميعها بالطفيفة".

وأشار ارزيقات في تصريح صحفي له صباح اليوم، إلى أنه بعد الإعلان عن وفاة المواطن، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات الميدانية المشتركة، وعملت على تعزيز تواجدها لا سيما بعد إطلاق نار كثيف، وقع بعد الإعلان عن الوفاة، وحرق منزل من ثلاثة طوابق، يعود للمشتبه بهم بإطلاق النار.

وناشد كافة المواطنين بضرورة ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار على لغة العنف، وإفساح المجال أمام الأجهزة الأمنية لفرض النظام والقانون، وضرورة الابتعاد عن الأماكن التي تقع فيها أحداث، حفاظاً على أرواحهم.

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي: الإضراب يُثبت أن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر

البرلمان العربي: الإضراب يُثبت أن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر

سلامة: فتح دعت للاستنفار في (الخان الأحمر) للدفاع عنه

سلامة: فتح دعت للاستنفار في (الخان الأحمر) للدفاع عنه

الهباش: شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الاحتلال التصفوية

الهباش: شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الاحتلال التصفوية

الخارجية: مواقف المستوطن فريدمان العنصرية وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية: مواقف المستوطن فريدمان العنصرية وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية

الطيبي يُطالب باتخاذ آليات جدية ضد قانون القومية العنصري

الطيبي يُطالب باتخاذ آليات جدية ضد قانون القومية العنصري

قيادي بالمنظمة: نسعى لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

قيادي بالمنظمة: نسعى لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

الاحتلال يُقرر إبعاد الحارس أمين العباسي عن الأقصى 3 شهور

الاحتلال يُقرر إبعاد الحارس أمين العباسي عن الأقصى 3 شهور

الإحصاء: أكثر من نصف الأُسر في فلسطين تعيش بوحدات سكنية على شكل شقة

الإحصاء: أكثر من نصف الأُسر في فلسطين تعيش بوحدات سكنية على شكل شقة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

وفاة مواطن متاثراً بإصابته نتيجة إطلاق نار عليه شرق نابلس

وفاة مواطن متاثراً بإصابته نتيجة إطلاق نار عليه شرق نابلس

البرلمان العربي: الإضراب يُثبت أن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر

البرلمان العربي: الإضراب يُثبت أن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر

سلامة: فتح دعت للاستنفار في (الخان الأحمر) للدفاع عنه

سلامة: فتح دعت للاستنفار في (الخان الأحمر) للدفاع عنه

الهباش: شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الاحتلال التصفوية

الهباش: شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الاحتلال التصفوية

الخارجية: مواقف المستوطن فريدمان العنصرية وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية: مواقف المستوطن فريدمان العنصرية وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية

الطيبي يُطالب باتخاذ آليات جدية ضد قانون القومية العنصري

الطيبي يُطالب باتخاذ آليات جدية ضد قانون القومية العنصري

الاحتلال يُقرر إبعاد الحارس أمين العباسي عن الأقصى 3 شهور

الاحتلال يُقرر إبعاد الحارس أمين العباسي عن الأقصى 3 شهور

الإحصاء: أكثر من نصف الأُسر في فلسطين تعيش بوحدات سكنية على شكل شقة

الإحصاء: أكثر من نصف الأُسر في فلسطين تعيش بوحدات سكنية على شكل شقة

منوعات

بطلة كليب&#34;نور العين&#34;.. شاهد كيف أصبحت &#34;نيكول بردويل&#34; ملكة جمال لبنان 1992

بطلة كليب"نور العين".. شاهد كيف أصبحت "نيكول بردويل" ملكة جمال لبنان 1992

سرقة مجوهرات أميرة الطويل طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال.. قيمتها خيالية

سرقة مجوهرات أميرة الطويل طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال.. قيمتها خيالية

فيديو.. الداعية مبروك عطية: الزواج ليس نصف الدين ولا ربعه… والمنقبة راجل

فيديو.. الداعية مبروك عطية: الزواج ليس نصف الدين ولا ربعه… والمنقبة راجل

ناهد السباعي تكشف لأول مرة أسباب انفصالها قبل ساعات من حفل الزفاف

ناهد السباعي تكشف لأول مرة أسباب انفصالها قبل ساعات من حفل الزفاف

فيديو: بعد &#34;تارة فارس&#34; تهديد نجمة &#34;ذا فويس&#34; بالقتل.. وهذه التفاصيل

فيديو: بعد "تارة فارس" تهديد نجمة "ذا فويس" بالقتل.. وهذه التفاصيل

فيديو وصور: عارضة أزياء سورية شبيهة هيفاء وهبي تقلّد حركاتها.. وتتعرض للإنتقاد

فيديو وصور: عارضة أزياء سورية شبيهة هيفاء وهبي تقلّد حركاتها.. وتتعرض للإنتقاد

شاهد قبر تارة فارس وما فعله رجل كان يزورها في المقبرة

شاهد قبر تارة فارس وما فعله رجل كان يزورها في المقبرة

فيديو: زوجة &#34;الفيشاوي&#34; ترقص وهو يقاطعها لتبادل &#34;القبلات&#34;

فيديو: زوجة "الفيشاوي" ترقص وهو يقاطعها لتبادل "القبلات"

فيديو: حلا نورة تظهر بالحجاب.. وتؤكد: لم أنفخ شفاهي

فيديو: حلا نورة تظهر بالحجاب.. وتؤكد: لم أنفخ شفاهي

شاهد: طول قامة غادة عبدالرازق يتسبّب في مشكلة مع طّبيب أسنانها

شاهد: طول قامة غادة عبدالرازق يتسبّب في مشكلة مع طّبيب أسنانها

عربي

مصر: اكتشاف مقبرة &#34;كاتم الأسرار&#34;

مصر: اكتشاف مقبرة "كاتم الأسرار"

السعودية تعترف بأخطاء للتحالف في الاستهداف في حرب اليمن

السعودية تعترف بأخطاء للتحالف في الاستهداف في حرب اليمن

(روسيا اليوم): إيران نسقت مع العراق في عملية قصف مواقع بسوريا

(روسيا اليوم): إيران نسقت مع العراق في عملية قصف مواقع بسوريا

الكشف عن موعد محاكمة الداعية السعودي (سلمان العودة)

الكشف عن موعد محاكمة الداعية السعودي (سلمان العودة)