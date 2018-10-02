مباشر | المصالحة والتهدئة وصفقة القرن.. إلى أين؟

شؤون فلسطينية

البرلمان العربي: الإضراب يُثبت أن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر

البرلمان العربي: الإضراب يُثبت أن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر
رام الله - دنيا الوطن
قال البرلمان العربي: إن الإضراب الفلسطيني، الاثنين، جاء رسالة للعالم، بأن "إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر".

جاء ذلك، في بيان صدر عقب ختام اجتماع عقدته لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، مساء الاثنين، بالقاهرة.

وقالت اللجنة: إن "الإضراب الشامل يبعث برسالة واضحة إلى العالم، بأن إرادة الشعب الفلسطيني ثابتة ولن تُكسر، وستقطع الطريق أمام كل المخططات الخبيثة التي غايتها تصفية حقوق الشعب الفلسطيني".

وأعلنت دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني في إضرابه الشامل رفضاً لقانون القومية، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز/ يوليو الماضي.

وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالاستجابة الجادة والحاسمة للرسالة القوية التي بعث بها الشعب الفلسطيني من خلال الإضراب الشامل؛ للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للعدول عن هذا القانون العنصري.

وعم الإضراب الشامل، الاثنين، مدن وبلدات ومخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والبلدات العربية في إسرائيل كافة، رفضاً لقانون القومية الإسرائيلي.

وفي 19 تموز/ يوليو الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون القومية، وينص على أن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، ويشجع الاستيطان في الضفة.

أخبار ذات صلة

وفاة مواطن متاثراً بإصابته نتيجة إطلاق نار عليه شرق نابلس

وفاة مواطن متاثراً بإصابته نتيجة إطلاق نار عليه شرق نابلس

سلامة: فتح دعت للاستنفار في (الخان الأحمر) للدفاع عنه

سلامة: فتح دعت للاستنفار في (الخان الأحمر) للدفاع عنه

الهباش: شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الاحتلال التصفوية

الهباش: شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الاحتلال التصفوية

الخارجية: مواقف المستوطن فريدمان العنصرية وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية: مواقف المستوطن فريدمان العنصرية وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية

الطيبي يُطالب باتخاذ آليات جدية ضد قانون القومية العنصري

الطيبي يُطالب باتخاذ آليات جدية ضد قانون القومية العنصري

قيادي بالمنظمة: نسعى لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

قيادي بالمنظمة: نسعى لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

الاحتلال يُقرر إبعاد الحارس أمين العباسي عن الأقصى 3 شهور

الاحتلال يُقرر إبعاد الحارس أمين العباسي عن الأقصى 3 شهور

الإحصاء: أكثر من نصف الأُسر في فلسطين تعيش بوحدات سكنية على شكل شقة

الإحصاء: أكثر من نصف الأُسر في فلسطين تعيش بوحدات سكنية على شكل شقة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

وفاة مواطن متاثراً بإصابته نتيجة إطلاق نار عليه شرق نابلس

وفاة مواطن متاثراً بإصابته نتيجة إطلاق نار عليه شرق نابلس

البرلمان العربي: الإضراب يُثبت أن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر

البرلمان العربي: الإضراب يُثبت أن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر

سلامة: فتح دعت للاستنفار في (الخان الأحمر) للدفاع عنه

سلامة: فتح دعت للاستنفار في (الخان الأحمر) للدفاع عنه

الهباش: شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الاحتلال التصفوية

الهباش: شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الاحتلال التصفوية

الخارجية: مواقف المستوطن فريدمان العنصرية وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية: مواقف المستوطن فريدمان العنصرية وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية

الطيبي يُطالب باتخاذ آليات جدية ضد قانون القومية العنصري

الطيبي يُطالب باتخاذ آليات جدية ضد قانون القومية العنصري

الاحتلال يُقرر إبعاد الحارس أمين العباسي عن الأقصى 3 شهور

الاحتلال يُقرر إبعاد الحارس أمين العباسي عن الأقصى 3 شهور

الإحصاء: أكثر من نصف الأُسر في فلسطين تعيش بوحدات سكنية على شكل شقة

الإحصاء: أكثر من نصف الأُسر في فلسطين تعيش بوحدات سكنية على شكل شقة

منوعات

بطلة كليب&#34;نور العين&#34;.. شاهد كيف أصبحت &#34;نيكول بردويل&#34; ملكة جمال لبنان 1992

بطلة كليب"نور العين".. شاهد كيف أصبحت "نيكول بردويل" ملكة جمال لبنان 1992

سرقة مجوهرات أميرة الطويل طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال.. قيمتها خيالية

سرقة مجوهرات أميرة الطويل طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال.. قيمتها خيالية

فيديو.. الداعية مبروك عطية: الزواج ليس نصف الدين ولا ربعه… والمنقبة راجل

فيديو.. الداعية مبروك عطية: الزواج ليس نصف الدين ولا ربعه… والمنقبة راجل

ناهد السباعي تكشف لأول مرة أسباب انفصالها قبل ساعات من حفل الزفاف

ناهد السباعي تكشف لأول مرة أسباب انفصالها قبل ساعات من حفل الزفاف

فيديو: بعد &#34;تارة فارس&#34; تهديد نجمة &#34;ذا فويس&#34; بالقتل.. وهذه التفاصيل

فيديو: بعد "تارة فارس" تهديد نجمة "ذا فويس" بالقتل.. وهذه التفاصيل

فيديو وصور: عارضة أزياء سورية شبيهة هيفاء وهبي تقلّد حركاتها.. وتتعرض للإنتقاد

فيديو وصور: عارضة أزياء سورية شبيهة هيفاء وهبي تقلّد حركاتها.. وتتعرض للإنتقاد

شاهد قبر تارة فارس وما فعله رجل كان يزورها في المقبرة

شاهد قبر تارة فارس وما فعله رجل كان يزورها في المقبرة

فيديو: زوجة &#34;الفيشاوي&#34; ترقص وهو يقاطعها لتبادل &#34;القبلات&#34;

فيديو: زوجة "الفيشاوي" ترقص وهو يقاطعها لتبادل "القبلات"

فيديو: حلا نورة تظهر بالحجاب.. وتؤكد: لم أنفخ شفاهي

فيديو: حلا نورة تظهر بالحجاب.. وتؤكد: لم أنفخ شفاهي

شاهد: طول قامة غادة عبدالرازق يتسبّب في مشكلة مع طّبيب أسنانها

شاهد: طول قامة غادة عبدالرازق يتسبّب في مشكلة مع طّبيب أسنانها

عربي

مصر: اكتشاف مقبرة &#34;كاتم الأسرار&#34;

مصر: اكتشاف مقبرة "كاتم الأسرار"

السعودية تعترف بأخطاء للتحالف في الاستهداف في حرب اليمن

السعودية تعترف بأخطاء للتحالف في الاستهداف في حرب اليمن

(روسيا اليوم): إيران نسقت مع العراق في عملية قصف مواقع بسوريا

(روسيا اليوم): إيران نسقت مع العراق في عملية قصف مواقع بسوريا

الكشف عن موعد محاكمة الداعية السعودي (سلمان العودة)

الكشف عن موعد محاكمة الداعية السعودي (سلمان العودة)