سلامة: فتح دعت للاستنفار في (الخان الأحمر) للدفاع عنه

رام الله - دنيا الوطندعت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، الكل الوطني إلى التوجه إلى قرية الخان الأحمر لحمايتها، والتصدي لمخططات الاحتلال في هدم وتهجير سكانها.وأوضحت سلامة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن حركة فتح، دعت إلى الاستنفار في (الخان الأحمر)؛ للدفاع، عنه مشيرة إلى أن مشاركة الفصائل الأخرى كانت رمزية، ومن هنا تأتي هذه الدعوة للكل الوطني للمشاركة الفاعلة من كل الأطياف، فكلما كان التواجد أقوى في الميدان، كلما كان الصوت الفلسطيني أعلى، ووصلت رسائله إلى العالم، بأن هناك شعبًاً ما زال مستمراً في مسيرته النضالية المعمدة بدماء الشهداء والجرحى، وتضحيات الأسرى.