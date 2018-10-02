الهباش: شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الاحتلال التصفوية

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش: إن الاحتلال الإسرائيلي، انتقل من احتلال الأرض إلى احتلال الرواية بقوة السلاح؛ لمحاولة إثبات حق مزعوم لهم في فلسطين، لاسيما في المسجد الأقصى المبارك، مستغلين الدعم الأمريكي غير المسبوق لمخططاتهم.وأكد الهباش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الاحتلال التصفوية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك إسناد عربي إسلامي لإفشال هذه المخططات.