مباشر | المصالحة والتهدئة وصفقة القرن.. إلى أين؟

شؤون فلسطينية

الطيبي يُطالب باتخاذ آليات جدية ضد قانون القومية العنصري

الطيبي يُطالب باتخاذ آليات جدية ضد قانون القومية العنصري
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو القائمة المشتركة في الكنيست، أحمد الطيبي، الإضراب الذي عم الداخل الفلسطيني، وكافة أماكن وجود شعبنا يوم أمس، أنه كان استثنائياًً، وذلك في إطار الخطوات الرافضة لقانون القومية العنصري، الذي يجسد العنصرية على أساس عرقي.

وطالب الطيبي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي باتخاذ آليات عملية وجدية، ضد هذا القانون العنصري، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.

أخبار ذات صلة

وفاة مواطن متاثراً بإصابته نتيجة إطلاق نار عليه شرق نابلس

وفاة مواطن متاثراً بإصابته نتيجة إطلاق نار عليه شرق نابلس

البرلمان العربي: الإضراب يُثبت أن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر

البرلمان العربي: الإضراب يُثبت أن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر

سلامة: فتح دعت للاستنفار في (الخان الأحمر) للدفاع عنه

سلامة: فتح دعت للاستنفار في (الخان الأحمر) للدفاع عنه

الهباش: شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الاحتلال التصفوية

الهباش: شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الاحتلال التصفوية

الخارجية: مواقف المستوطن فريدمان العنصرية وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية: مواقف المستوطن فريدمان العنصرية وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية

قيادي بالمنظمة: نسعى لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

قيادي بالمنظمة: نسعى لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

الاحتلال يُقرر إبعاد الحارس أمين العباسي عن الأقصى 3 شهور

الاحتلال يُقرر إبعاد الحارس أمين العباسي عن الأقصى 3 شهور

الإحصاء: أكثر من نصف الأُسر في فلسطين تعيش بوحدات سكنية على شكل شقة

الإحصاء: أكثر من نصف الأُسر في فلسطين تعيش بوحدات سكنية على شكل شقة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

وفاة مواطن متاثراً بإصابته نتيجة إطلاق نار عليه شرق نابلس

وفاة مواطن متاثراً بإصابته نتيجة إطلاق نار عليه شرق نابلس

البرلمان العربي: الإضراب يُثبت أن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر

البرلمان العربي: الإضراب يُثبت أن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر

سلامة: فتح دعت للاستنفار في (الخان الأحمر) للدفاع عنه

سلامة: فتح دعت للاستنفار في (الخان الأحمر) للدفاع عنه

الهباش: شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الاحتلال التصفوية

الهباش: شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الاحتلال التصفوية

الخارجية: مواقف المستوطن فريدمان العنصرية وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية: مواقف المستوطن فريدمان العنصرية وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية

الطيبي يُطالب باتخاذ آليات جدية ضد قانون القومية العنصري

الطيبي يُطالب باتخاذ آليات جدية ضد قانون القومية العنصري

الاحتلال يُقرر إبعاد الحارس أمين العباسي عن الأقصى 3 شهور

الاحتلال يُقرر إبعاد الحارس أمين العباسي عن الأقصى 3 شهور

الإحصاء: أكثر من نصف الأُسر في فلسطين تعيش بوحدات سكنية على شكل شقة

الإحصاء: أكثر من نصف الأُسر في فلسطين تعيش بوحدات سكنية على شكل شقة

منوعات

بطلة كليب&#34;نور العين&#34;.. شاهد كيف أصبحت &#34;نيكول بردويل&#34; ملكة جمال لبنان 1992

بطلة كليب"نور العين".. شاهد كيف أصبحت "نيكول بردويل" ملكة جمال لبنان 1992

سرقة مجوهرات أميرة الطويل طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال.. قيمتها خيالية

سرقة مجوهرات أميرة الطويل طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال.. قيمتها خيالية

فيديو.. الداعية مبروك عطية: الزواج ليس نصف الدين ولا ربعه… والمنقبة راجل

فيديو.. الداعية مبروك عطية: الزواج ليس نصف الدين ولا ربعه… والمنقبة راجل

ناهد السباعي تكشف لأول مرة أسباب انفصالها قبل ساعات من حفل الزفاف

ناهد السباعي تكشف لأول مرة أسباب انفصالها قبل ساعات من حفل الزفاف

فيديو: بعد &#34;تارة فارس&#34; تهديد نجمة &#34;ذا فويس&#34; بالقتل.. وهذه التفاصيل

فيديو: بعد "تارة فارس" تهديد نجمة "ذا فويس" بالقتل.. وهذه التفاصيل

فيديو وصور: عارضة أزياء سورية شبيهة هيفاء وهبي تقلّد حركاتها.. وتتعرض للإنتقاد

فيديو وصور: عارضة أزياء سورية شبيهة هيفاء وهبي تقلّد حركاتها.. وتتعرض للإنتقاد

شاهد قبر تارة فارس وما فعله رجل كان يزورها في المقبرة

شاهد قبر تارة فارس وما فعله رجل كان يزورها في المقبرة

فيديو: زوجة &#34;الفيشاوي&#34; ترقص وهو يقاطعها لتبادل &#34;القبلات&#34;

فيديو: زوجة "الفيشاوي" ترقص وهو يقاطعها لتبادل "القبلات"

فيديو: حلا نورة تظهر بالحجاب.. وتؤكد: لم أنفخ شفاهي

فيديو: حلا نورة تظهر بالحجاب.. وتؤكد: لم أنفخ شفاهي

شاهد: طول قامة غادة عبدالرازق يتسبّب في مشكلة مع طّبيب أسنانها

شاهد: طول قامة غادة عبدالرازق يتسبّب في مشكلة مع طّبيب أسنانها

عربي

مصر: اكتشاف مقبرة &#34;كاتم الأسرار&#34;

مصر: اكتشاف مقبرة "كاتم الأسرار"

السعودية تعترف بأخطاء للتحالف في الاستهداف في حرب اليمن

السعودية تعترف بأخطاء للتحالف في الاستهداف في حرب اليمن

(روسيا اليوم): إيران نسقت مع العراق في عملية قصف مواقع بسوريا

(روسيا اليوم): إيران نسقت مع العراق في عملية قصف مواقع بسوريا

الكشف عن موعد محاكمة الداعية السعودي (سلمان العودة)

الكشف عن موعد محاكمة الداعية السعودي (سلمان العودة)