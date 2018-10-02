الطيبي يُطالب باتخاذ آليات جدية ضد قانون القومية العنصري

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو القائمة المشتركة في الكنيست، أحمد الطيبي، الإضراب الذي عم الداخل الفلسطيني، وكافة أماكن وجود شعبنا يوم أمس، أنه كان استثنائياًً، وذلك في إطار الخطوات الرافضة لقانون القومية العنصري، الذي يجسد العنصرية على أساس عرقي.وطالب الطيبي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي باتخاذ آليات عملية وجدية، ضد هذا القانون العنصري، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.