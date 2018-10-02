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الولايات المتحدة تُهدد روسيا: سفننا تغلق الطرق

الولايات المتحدة تُهدد روسيا: سفننا تغلق الطرق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل فخرالدينوف، في (غازيتا رو)، حول تهديد وزير الداخلية الأمريكية بحصار بحري لروسيا.

وجاء في المقال: "يمكن للبحرية الأمريكية إغلاق الطريق أمام إمدادات الطاقة الروسية إلى الشرق الأوسط، ذلك ما هدد به وزير الداخلية الأمريكية، رايان زينك، وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خط أنابيب غاز السيل الشمالي -2 سيوقع ألمانيا في تبعية لروسيا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي الصدد، أشار الباحث السياسي الألماني، ألكسندر راهر، إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي لا أساس لها، وأن التعاون مع روسيا، على العكس، مفيد للجانب الألماني. 

وقال: "يعرف ترامب ذلك جيداً، إنما هو يريد حماية مصالح منتجيه، إنه يحتاج إلى دعم في أوساط البزنس، ويراهن على جماعة النفط والغاز الذين يريدون فتح الأسواق الأوروبية وطرد الغاز الروسي من هناك".

يجب أن نضيف أن أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دافعا عن إمدادات الغاز الروسية في قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل في تموز/يوليو.

وقد علق الباحث في معهد الولايات المتحدة وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف، بالقول إن قائدي البلدين اضطرا للدفاع عن مواقفهما أمام الولايات المتحدة.

وأضاف: "هنا الوضع واضح ومفهوم تماما. يعبر دونالد ترامب عن مصالح الحزب الجمهوري. لعبت شركات الطاقة الأمريكية أو شركات مجمع الوقود والطاقة (النفط والغاز وما إلى ذلك) دورًا كبيرًا في تمويل الحزب.  وهكذا التقت المصالح السياسية والاقتصادية"..

وذكّر فاسيليف بأن الولايات المتحدة تحوّلت، منذ بضع سنوات، إلى مُصدّر للطاقة. الصيف الماضي، أعلن ترامب عن استراتيجية جديدة للطاقة في الولايات المتحدة. فبمرور الوقت، يجب أن تصبح الولايات المتحدة مصدّراً عالمياً لموارد الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز. كما أشار فاسيلييف إلى إعلان واشنطن رسمياً عن أنها بدأت في إعادة هيكلة سوق الطاقة العالمية.

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