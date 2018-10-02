قيادي بالمنظمة: نسعى لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، أن هناك مسارين، تعمل القيادة الفلسطينية عليهما، وتتمثلان بالتوجه لطلب الحماية الدولية لشعبنا من جهة، والمطالبة بضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، من جهة أخرى.وبخصوص جلسة المجلس المركزي المقبلة، أكد الصالحي، أن المطلوب من هذه الجلسة، تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي؛ لتكون بذلك جلسةُ الاستحقاق بامتياز.وقال الصالحي لإذاعة (صوت فلسطين): إن تمسك القيادة بالحقوق والثوابت الوطنية إلى جانب صمود أبناء شعبنا على أرضهم، ستحول دون هذه المساعي الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.