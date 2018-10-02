الاحتلال يمنع سفر 11 فلسطينياً على (معبر الكرامة)

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيًا من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني، يوم الاثنين، بحجة المنع الأمني.





وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها الثلاثاء، أن 7045 مسافرًا، تنقلوا في الاتجاهين من المعبر أمس.





وأوضحت، أن عدد المغادرين بلغ 3096 مسافرًا، والقادمين 3949 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال 11 مسافرًا.





ومن المقرر، أن يعمل المعبر، اليوم الثلاثاء، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءً في الاتجاهين.

رام الله - دنيا الوطن