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مصر تسمح لمواطنين بالتنازل عن جنسيتهم لصالح جنسيات أخرى

مصر تسمح لمواطنين بالتنازل عن جنسيتهم لصالح جنسيات أخرى
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سمحت السلطات في مصر لمجموعة من المواطنين بالتنازل عن الجنسية المصرية، مقابل الحصول على جنسيات أخرى منها الألمانية والنمساوية.

ووفق ما نشرت الجريدة الرسيمة، فقد جاء قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 1260 لسنة 2018، بالسماح لـ 42 مواطناً بالتجنس بجنسيات أخرى، مقابل التخلي عن الجنسية المصرية.

وتوافق السلطات المصرية على طلب التنازل عن الجنسية المصرية، بطلب مقدم لها حيث حددت المادة 16 من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار من مجلس الوزراء المصري، بحسب صحيفة (اليوم السابع).

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