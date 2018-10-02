البطنيجي: وفاة شاب بصعقة كهربائية بغزة ولا وجود لشبهة جنائية



وأكد العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وفاة الشاب (ر، د)، (37 عاماً)، بعد تعرضه لصعقة كهربائية، بالقرب من مستشفى الدرة"، نافياً في الوقت ذاته، وجود شهبة جنائية في الحادث.

















خاص دنيا الوطنتوفي شاب فلسطيني في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إثر صعقة كهربائية بالقرب من مستشفى الدرة شرقي مدينة غزة.