البطنيجي: وفاة شاب بصعقة كهربائية بغزة ولا وجود لشبهة جنائية
خاص دنيا الوطن
توفي شاب فلسطيني في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إثر صعقة كهربائية بالقرب من مستشفى الدرة شرقي مدينة غزة.
وأكد العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وفاة الشاب (ر، د)، (37 عاماً)، بعد تعرضه لصعقة كهربائية، بالقرب من مستشفى الدرة"، نافياً في الوقت ذاته، وجود شهبة جنائية في الحادث.
توفي شاب فلسطيني في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إثر صعقة كهربائية بالقرب من مستشفى الدرة شرقي مدينة غزة.
وأكد العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وفاة الشاب (ر، د)، (37 عاماً)، بعد تعرضه لصعقة كهربائية، بالقرب من مستشفى الدرة"، نافياً في الوقت ذاته، وجود شهبة جنائية في الحادث.
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