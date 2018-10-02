ترامب: لم أشرب الكحول في حياتي

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: إن حقيقة عدم تناوله قطرة واحدة من الكحول، هو خبر سار بالنسبة للجميع.وأضاف الرئيس الأميركي: "أستطيع أن أقول بصراحة: إنه لم يسبق لي أبداً أن شربت الجعة"، وتابع وسط عاصفة من الضحك: "هذه واحدة من صفاتي النادرة: فأنا لا أشرب الخمور، هل تتخيل الكارثة إذا لم يكن الأمر كذلك؟".وكان ترامب يرد على سؤال بشأن علاقة القاضي بريت كافانو، مرشحه إلى المحكمة العليا المتهمً باعتداء جنسي أوائل الثمانينات، بالكحول، فيما اعتبر أن الأخير ليس "مثالياً" في هذا الموضوع، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).