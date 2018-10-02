سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية شمال القطاع والجيش يبحث عن حطامها





وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى القوات الإسرائيلية، تُجري الآن عمليات بحث واسعة، عن حطام الطائرة.





وشهدت الحدود الشرقية للمناطق الشمالية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، ضمن فعاليات مسيرة العودة والإرباك الليلي.

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي، سقطت الليلة الماضية في منطقة شمال قطاع غزة.