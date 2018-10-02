قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطناً في الضفة الغربية





جاء ذلك، خلال حملة مداهمات، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.





وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، اقتحاماتها لمناطق الضفة الغربية والقدس، وتشن حملات مداهمات وتفتيشات لمنازل المواطنين، بالإضافة إلى عمليات اعتقال ومصادرات للأسلحة والأموال بزعم أنها مخصصة لتنفيذ عمليات.









رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 21 مواطناً فلسطينياً.