شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطناً في الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 21 مواطناً فلسطينياً.

جاء ذلك، خلال حملة مداهمات، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، اقتحاماتها لمناطق الضفة الغربية والقدس، وتشن حملات مداهمات وتفتيشات لمنازل المواطنين، بالإضافة إلى عمليات اعتقال ومصادرات للأسلحة والأموال بزعم أنها مخصصة لتنفيذ عمليات.



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