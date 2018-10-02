اليوم وغداً.. الإضراب يَعمُّ مؤسسات (أونروا) في قطاع غزة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



يخوض العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، إضراباً شاملاً عن العمل اليوم وغداً.







وقال رئيس اتحاد الموظفين العرب في (أونروا) أمير المسحال: إن اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء إضراب شامل في كافة مؤسسات وكالة الغوث في قطاع غزة، وذلك احتجاجاً على فصل عدد من الموظفين، وتحويلهم للعمل بالعقود الجزئية.





وأضاف، في تصريخ خاص لـ "دنيا الوطن": الإضراب يأتي استجابة لقرار من الاتحاد بعد وصول المفاوضات مع إدارة الوكالة حول قضية فصل مئات الموظفين إلى طريق مسدود، وإقدامها على اتخاذ إجراءات عقابية بحق بعض المشاركين في الاحتجاجات.



