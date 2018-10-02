هآرتس: حماس اشتكت إسرائيل لمصر والقاهرة منعت تصعيداً في غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن الاجتماعات المكثفة التي أجراها وفد حركة حماس بالقاهرة مع المسؤولين المصريين، منعت تصعيد وتدهور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة بالوقت الراهن.



وأضافت الصحيفة: "التنظيم يسعى مجدداً لاقناع الجانب المصري بالمضي قدماً باتفاق تهدئة غير متعلق بالمصالحة الفلسطينية، حيث جاء الطلب في أعقاب وثيقة مصرية تتبنى بشكل أساسي موقف السلطة الفلسطينية، بأنه يجب التقدم بالمصالحة قبل التهدئة.







واستكملت الصحيفة: "في السلطة الفلسطينية، يعتقدون أنه لا يجب التوصل إلى التهدئة بدون إقامة حكومة مركزية، تسيطر على قطاع غزة والضفة الغربية".

وأوضحت الصحيفة، أن وفد حماس اشتكى لجهاز المخابرات المصري، بأن إسرائيل ردت بالقوة المفرطة على المظاهرات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة الجمعة الماضي، حيث اسشتهد سبعة فلسطينيين، وقالوا إن الجيش الإسرائيلي كان ينوي إلحاق الضرر بعدد كبير من الشبان الذين اقتربوا من السياج الحدودي، حتى يجبروا الذراع العسكري لحركة حماس، وباقي الفصائل بالقطاع على الرد وجر قطاع غزة إلى جولة قتال واسعة، وفق زعم الصحيفة.