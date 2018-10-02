نتنياهو مهاجماً الحكومة اللبنانية: يضحون بمواطنيهم من أجل حزب الله

رام الله - دنيا الوطنهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، الحكومة اللبنانية، وادعى أنها تُضحي بسلامة مواطنيها من أجل التغطية على حزب الله.تأتي تصريحات نتنياهو هذه في أعقاب الجولة التي أجراها وزير الخارجية اللبنانية، جبران باسيل، لعشرات السفراء قرب مطار بيروت الدولي، بما في ذلك ملعب غولف وكرة قدم، وذلك لدحض المزاعم الإسرائيلية بوجود موقع للصواريخ هناك، وفق ما أورد (عرب 48).وقال نتنياهو، الذي ادعى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يوجد قرب مطار بيروت مصنع تابع لحزب الله، يعمل على رفع مستوى دقة الصواريخ، إنه "من المؤسف أن الحكومة اللبنانية تُضحي بسلامة مواطنيها من أجل التغطية على حزب الله، الذي أخذ لبنان رهينة لعدوانه ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.وأضاف نتنياهو، أن وزير الخارجية اللبناني أخذ السفراء إلى ملعب كرة القدم، لكنه "امتنع عن أخذهم إلى المصنع المقام تحت الأرض قرب الملعب لإنتاج الصواريخ الدقيقة".وكان نتنياهو قد عرض أمام الجمعية العامة صورة جوية للمنطقة، زاعماً أنها مواقع صواريخ.وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: إن حكومته لن تسمح بمنشآت صواريخ قرب المطار، مضيفاً أن حزب الله "أكثر حكمة" من أن يضعها هناك.وقال: إن مزاعم نتنياهو قائمة على تقديرات "غير دقيقة، دون أي دليل مقنع"، مضيفاً أن لبنان يطالب إسرائيل بوقف جنونها، مؤكداً أن الجولة كانت جزءاً من حملة دبلوماسية مضادة لدحض المزاعم الإسرائيلية، التي وصفها بأنها ستكون ذريعة لشن عدوان إسرائيلي.