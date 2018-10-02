شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية دافئة في المناطق الجبلية حارة نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/10/03: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/10/04: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/10/05: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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