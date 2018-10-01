شؤون فلسطينية

القبض على مشتبه به باطلاق النار على مواطن قرب مخيم بلاطة

القبض على مشتبه به باطلاق النار على مواطن قرب مخيم بلاطة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، ان الاجهزة الامنية قد القت القبض على مشتبه به باطلاق النار، اليوم الاثنين، على مواطن (25 عاما) في منطقة شارع القدس قرب مخيم بلاطه ما أدى الى اصابته بجروح خطيرة.

واشار الى ان التحقيق جار للوقوف على اسباب الحادث وملابساته.

بدوره، قال مدير العلاقات العامة في شرطة نابلس المقدم أمجد فراحنه ان حالة المواطن المصاب حرجة للغاية اذ ان اصابته بالرأس. واضاف بأن الاجهزة الامنية تسيطر على مربع الاحداث وتمنع اية اعتداءات على منازل المواطنين.

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